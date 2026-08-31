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Осипов - о медиаклубах в Кубке: вы когда-нибудь видели человека масштаба Басты на секторах клубов РПЛ?

Президент Медиалиги Николай Осипов для Rusfootball.info высказался о перформансах медиаклубов в Кубке России.
Фото: ФК "СКА-Ростов"
- Нет ощущения, что медиакоманды перестали давать инфоповоды? Например, "Амкал" в прошлом сезоне заявлял блогеров, людей, далеких от профессионального спорта.

- В составе 2DROTS играл Анар (Анар Абдуллаев, известный стример - Прим.) - не менее популярный блогер, чем те, кто выходил год назад за "Амкал". Нельзя же удивлять одним и тем же фокусом постоянно - в этом и прелесть сюрпризов, они хороши единожды!

Хотя как можно не считать за перформанс появление Басты (Василий Вакуленко, популярный музыкант - Прим.) на трибуне "СКА-Ростов"? Вы когда-нибудь видели человека масштаба Басты на фанатском секторе команды из Российской Премьер-Лиги? Человек три раза подряд собрал полные "Лужники", а до этого в Тамбове заряжал свою команду на трибуне с болельщиками. Это не перформанс?

- Перформанс, безусловно.

- К перформансам можно отнести и игру Анара, и появление Басты на трибуне, и "Десятку", продвигавшую экосистему Medium Quality с "Натальной картой" на груди. Это самая крутая рекламная интеграция в нашем футболе за последний год! Дистанция была сильно короче, но все выступили круто. Не успели пошуметь дальше!

- А если оценивать медиаклубы в Кубке России по пятибалльной шкале?

- Троечка. Наши команды выиграли больше матчей, чем проиграли - это уже хорошо. Время пребывания в турнире разочаровывает, поэтому троечка.

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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