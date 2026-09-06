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Агкацев не заинтересован в предложении от европейского клуба - источник

Европейский клуб всерьез заинтересован в трансфере Станислава Агкацева из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Олимпиакос" заинтересован в российском голкипере. Агенты довели до клуба, что футболист нацелен на переход в топ-лигу. Несмотря на это, греки готовят предложение по трансферу, которое составит около 7-8 миллионов евро без учета бонусов.

Станислав Агкацев является выпускником академии "Краснодара". В текущем сезоне за "быков" голкипер провел 7 матчей, пропустил 6 голов и отыграл 3 встречи на ноль в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

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