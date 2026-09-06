Сенников сравнил ЦСКА со сборной Аргентины

"Сравнить можно с финалом чемпионата мира, когда сборная Аргентины, как и ЦСКА, ни одного удара в створ не нанесла. Первый тайм был похож на тот матч. "Зенит" мне очень понравился, у него были желание, агрессия. ЦСКА тоже бежал, старался. И при плохой игре армейцы выжали максимум", - сказал Сенников "Матч ТВ".
Вчера, 5 сентября, московский ЦСКА одержал гостевую победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в рамках 7-го тура чемпионата России.
19 июля состоялся матч за Кубок чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Европейская национальная команда одержала победу со счетом 1:0, забив гол в дополнительное время. За всю встречу южноамериканцы нанесли два удара по воротам, ноль из них - в створ.