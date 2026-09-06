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Семин назвал фактор, который определит победителя в игре "Динамо" - "Спартак"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о предстоящем матче "Динамо" и "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что победит та команда, которая качественнее сыграет в обороне. Он отметил, что встреча будет очень напряженной.

"Для обеих команд важна победа. У "Динамо" отличная мотивация, они выиграли дерби в предыдущем туре. "Спартак" потерял очки с "Оренбургом", что тем более должно их мотивировать.

Матч будет очень напряженный и интересный. У всех есть свои козыри, но победит тот, кто лучше отыграет в обороне", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

В рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 6 сентября, на домашней арене бело-голубых состоится московское дерби - "Динамо" примет "Спартак". Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

Перед встречей хозяева с 10 очками идут шестыми в чемпионате России, гости с 13 баллами - на третьей позиции.

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