Семин назвал фактор, который определит победителя в игре "Динамо" - "Спартак"

"Для обеих команд важна победа. У "Динамо" отличная мотивация, они выиграли дерби в предыдущем туре. "Спартак" потерял очки с "Оренбургом", что тем более должно их мотивировать.
Матч будет очень напряженный и интересный. У всех есть свои козыри, но победит тот, кто лучше отыграет в обороне", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
В рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 6 сентября, на домашней арене бело-голубых состоится московское дерби - "Динамо" примет "Спартак". Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.
Перед встречей хозяева с 10 очками идут шестыми в чемпионате России, гости с 13 баллами - на третьей позиции.