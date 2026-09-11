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Слуцкий ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры

Российский тренер Леонид Слуцкий признался, что пока не определился с дальнейшим продолжением профессиональной карьеры после ухода из "Шанхай Шэньхуа".
Фото: Getty Images
По словам 55-летнего специалиста, за годы работы у него накопилась серьёзная усталость, поэтому в ближайшее время он намерен уделить больше внимания деятельности в медиа.

- Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный. У меня пока нет долгосрочных планов, но какое-то время я точно потрачу на реализацию своего медийного потенциала, - цитируют Слуцкого "Известия".

В начале августа Слуцкий завершил работу в "Шанхай Шэньхуа", после чего возглавил сборную России по медиафутболу. За карьеру специалист также тренировал ЦСКА, "Рубин", "Крылья Советов", "Халл Сити", "Витесс" и национальную команду России.

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