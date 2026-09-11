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Заварзин - об интересе "Спартака" к Головину: чего он может здесь добиться?

Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин оценил возможный переход полузащитника "Монако" Александра Головина в московский клуб.
Фото: Getty Images
По мнению Заварзина, футболист вряд ли захочет возвращаться в Россию, поскольку нынешние условия во Франции его полностью устраивают.

- Я сомневаюсь, что сам Александр согласится на такой переезд. Чего он может здесь добиться? Чемпионства России? На сегодняшний момент он находится в прекрасной стране, на лазурном побережье, зарабатывает хорошие деньги. Какой смысл ехать сюда доигрывать? - передаёт слова Заварзина "Спорт день за днём".

Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года, а до отъезда во Францию выступал за ЦСКА. Ранее сообщалось о попытках "Спартака" приобрести 30-летнего хавбека, однако игрок не захотел продолжать карьеру в РПЛ. Летнее трансферное окно в России закрылось 11 сентября.

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