Защитник "Факела" Матвей Бардачев вошел в десятку лучших центральных защитников мира до 22 лет и занял в рейтинге девятое место по версии статистического центра CIES Football Observatory.
Матвей Бардачев перешел в "Факел" из "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне он вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды. Рыночная стоимость 20-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро, на его счету 12 матчей в составе сборной России до 21 года.
Российский футболист вошел в топ-10 лучших молодых центральных защитников мира
Защитник воронежского "Факела" вошел в десятку лучших молодых игроков мира на своей позиции.
Фото: ФК "Факел"