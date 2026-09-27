Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
АзербайджанНе начат
Австрия
19:00
КосовоНе начат
Дания
19:00
УэльсНе начат
Сербия
19:00
НидерландыНе начат
Гибралтар
19:00
АндорраНе начат
Норвегия
21:45
ПортугалияНе начат
Израиль
21:45
ИрландияНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
13:00
РодинаНе начат
Шанхай Шэньхуа
15:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
15:00
Нижний НовгородНе начат
Партизан
16:00
РодинаНе начат
Краснодар
17:00
ФК 10Не начат

Российский футболист вошел в топ-10 лучших молодых центральных защитников мира

Защитник воронежского "Факела" вошел в десятку лучших молодых игроков мира на своей позиции.
Фото: ФК "Факел"
Защитник "Факела" Матвей Бардачев вошел в десятку лучших центральных защитников мира до 22 лет и занял в рейтинге девятое место по версии статистического центра CIES Football Observatory.

Матвей Бардачев перешел в "Факел" из "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне он вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды. Рыночная стоимость 20-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро, на его счету 12 матчей в составе сборной России до 21 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится