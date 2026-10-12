Футболист "Урала" - о судействе в матче с "Велесом": я же тоже уже не первый матч играю

- Первый тайм, конечно, у нас не особо получился. Где-то хотели быстрее играть, соперник сидел в обороне и выбегал в контратаку. Может, мы где-то не до конца доводили свои атаки, поэтому не особо получалось. В перерыве поговорили, Юран сказал, что нужно поднажать. Отыграли один гол - могли еще, но где-то не повезло. Сделаем выводы - следующая игра у нас тоже очень важная.
- Не показалось, что было много спорных решений со стороны арбитра?
- Было такое ощущение, да. Но я же тоже уже не первый матч играю. Судьи, к сожалению или счастью так судят здесь.
В любом случае нужно отталкиваться не от них, а забивать свои моменты и выигрывать, - сказал Коротков в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлесткиным.
В субботу, 10 октября, екатеринбургский "Урал" на домашнем стадионе уступил "Велесу" в матче 13 тура Первой Лиги со счетом 1:2. В следующем туре уральцы сыграют на своем поле с "Нижним Новгородом".