Футболист "Урала" - о судействе в матче с "Велесом": я же тоже уже не первый матч играю

Защитник "Урала" Александр Коротков в комментарии Rusfootball.info подвел итоги матча с "Велесом" (1:2).

Фото: ФК "Урал"

- Было такое ощущение, да. Но я же тоже уже не первый матч играю. Судьи, к сожалению или счастью так судят здесь.

- Первый тайм, конечно, у нас не особо получился. Где-то хотели быстрее играть, соперник сидел в обороне и выбегал в контратаку. Может, мы где-то не до конца доводили свои атаки, поэтому не особо получалось. В перерыве поговорили, Юран сказал, что нужно поднажать. Отыграли один гол - могли еще, но где-то не повезло. Сделаем выводы - следующая игра у нас тоже очень важная.В любом случае нужно отталкиваться не от них, а забивать свои моменты и выигрывать, -В субботу, 10 октября, екатеринбургский "Урал" на домашнем стадионе уступил "Велесу" в матче 13 тура Первой Лиги со счетом 1:2. В следующем туре уральцы сыграют на своем поле с "Нижним Новгородом".