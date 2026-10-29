Мамаев оценил игру "Ростова" под руководством Кириченко

"Я рад, что у Дмитрия Кириченко все так хорошо получается в "Ростове". Но, по моему мнению, пока рано говорить о перспективах команды, потому что впереди весна, вторая часть сезона.И, на мой взгляд, ближе к зимней паузе станет понятно, смогут ли желто-синие навязать борьбу лидерам", - сказал Мамаев "РБ Спорту".
Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером "Ростова" в конце сентября. На данный момент под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Соглашение российского специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.