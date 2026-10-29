Мамаев оценил игру "Ростова" под руководством Кириченко

Бывший игрок "Ростова" Павел Мамаев высказался о работе Дмитрия Кириченко главным тренером клуба.

Фото: ФК "Ростов"

"Я рад, что у Дмитрия Кириченко все так хорошо получается в "Ростове". Но, по моему мнению, пока рано говорить о перспективах команды, потому что впереди весна, вторая часть сезона.