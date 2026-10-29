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Мамаев оценил игру "Ростова" под руководством Кириченко

Бывший игрок "Ростова" Павел Мамаев высказался о работе Дмитрия Кириченко главным тренером клуба.
Фото: ФК "Ростов"
Павел Мамаев считает, что выводы о форме "Ростова" стоит делать ближе к зимней паузе. Он отметил, что рад хорошим результатам команды.

"Я рад, что у Дмитрия Кириченко все так хорошо получается в "Ростове". Но, по моему мнению, пока рано говорить о перспективах команды, потому что впереди весна, вторая часть сезона.
И, на мой взгляд, ближе к зимней паузе станет понятно, смогут ли желто-синие навязать борьбу лидерам", - сказал Мамаев "РБ Спорту".

Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером "Ростова" в конце сентября. На данный момент под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Соглашение российского специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

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