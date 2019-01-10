Пепе: "Реал" был кладбищем центральных защитников, когда я перешел в клуб

Португальский защитник Пепе, который недавно вернулся в "Порту", вспомнил о своих успехах в составе мадридского "Реала".Пепе выступал за сливочных с 2007 по 2017 годы, выиграв с клубом три розыгрыша чемпионата Испании, два Кубка страны, два Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира."Когда я переходил в "Реал", мадридский клуб был кладбищем центральных защитников. Все защитники, которые недавно перешли в клуб, не могли заработать регулярное место в основе. Но в "Порту" меня к этому подготовили. В результате я провел в "Реале" 10 сезонов. В "Реал" приходили отличные центральные защитники, но никому из них не удалось поставить себя так, как это сделал я", - цитирует Пепе Porto Canal.