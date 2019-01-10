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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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17:02
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16:33
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Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
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12:48
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12:23
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11:33
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Вчера, 23:55
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"
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Вчера, 23:30
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Пепе: "Реал" был кладбищем центральных защитников, когда я перешел в клуб
Португальский защитник Пепе, который недавно вернулся в "Порту", вспомнил о своих успехах в составе мадридского "Реала".
Пепе выступал за сливочных с 2007 по 2017 годы, выиграв с клубом три розыгрыша чемпионата Испании, два Кубка страны, два Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
"Когда я переходил в "Реал", мадридский клуб был кладбищем центральных защитников. Все защитники, которые недавно перешли в клуб, не могли заработать регулярное место в основе. Но в "Порту" меня к этому подготовили. В результате я провел в "Реале" 10 сезонов. В "Реал" приходили отличные центральные защитники, но никому из них не удалось поставить себя так, как это сделал я", - цитирует Пепе Porto Canal.
Sport24.ru
Пепе выступал за сливочных с 2007 по 2017 годы, выиграв с клубом три розыгрыша чемпионата Испании, два Кубка страны, два Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
"Когда я переходил в "Реал", мадридский клуб был кладбищем центральных защитников. Все защитники, которые недавно перешли в клуб, не могли заработать регулярное место в основе. Но в "Порту" меня к этому подготовили. В результате я провел в "Реале" 10 сезонов. В "Реал" приходили отличные центральные защитники, но никому из них не удалось поставить себя так, как это сделал я", - цитирует Пепе Porto Canal.
Sport24.ru
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