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Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на субботний матч с "Вальядолидом"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев попал в заявку команды на предстоящий матч 19-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида".

В списке отсутствует бельгийский форвард Миши Батшуайи, который в ближайшее время покинет команду.



Матч состоится в субботу и пройдет на стадионе "Месталья".
Теги: Черышев Вальядолид Валенсия
Сегодня, 09:56
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