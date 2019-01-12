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"Севилья" объявила о трансфере нападающего Мунира Эль-Хаддади

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между испанским клубом и 23-летним форвардом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера футболиста составила 1,05 млн евро.
Теги: Севилья Мунир Барселона Трансферы
Сегодня, 18:31
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