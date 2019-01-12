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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе (2)
"Севилья" объявила о трансфере нападающего Мунира Эль-Хаддади
Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между испанским клубом и 23-летним форвардом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера футболиста составила 1,05 млн евро.
Контракт между испанским клубом и 23-летним форвардом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера футболиста составила 1,05 млн евро.
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