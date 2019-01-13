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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
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14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Барселона" разгромила "Эйбар" и сохранила отрыв от "Атлетико" в 5 очков
"Барселона" с разгромным счетом победила "Эйбар" в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:0).
Чемпионат Испании
19 тур
"Барселона" – "Эйбар" 3:0
Голы: Суарес, 19, Месси, 53, Суарес, 59.
"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 83), Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.
"Эйбар": Риесго, Бигас, Арбилья, Анхель, Пенья, Диоп, Эскаланте (Кике, 77), Хордан, Кукурелла (Де Бласис, 64), Орельяна, Энрик (Кардона, 83).
Предупреждения: Энрик, 42, Суарес, 44, Пике, 70.
Чемпионат Испании
19 тур
"Барселона" – "Эйбар" 3:0
Голы: Суарес, 19, Месси, 53, Суарес, 59.
"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 83), Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.
"Эйбар": Риесго, Бигас, Арбилья, Анхель, Пенья, Диоп, Эскаланте (Кике, 77), Хордан, Кукурелла (Де Бласис, 64), Орельяна, Энрик (Кардона, 83).
Предупреждения: Энрик, 42, Суарес, 44, Пике, 70.
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