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"Барселона" разгромила "Эйбар" и сохранила отрыв от "Атлетико" в 5 очков

"Барселона" с разгромным счетом победила "Эйбар" в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:0).

Чемпионат Испании

19 тур

"Барселона" – "Эйбар" 3:0

Голы: Суарес, 19, Месси, 53, Суарес, 59.

"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 83), Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.

"Эйбар": Риесго, Бигас, Арбилья, Анхель, Пенья, Диоп, Эскаланте (Кике, 77), Хордан, Кукурелла (Де Бласис, 64), Орельяна, Энрик (Кардона, 83).

Предупреждения: Энрик, 42, Суарес, 44, Пике, 70.
Теги: Барселона Эйбар Ла Лига
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