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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лионель Месси о 400-м голе в Ла Лиге: без партнеров это было бы невозможно
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свое достижение в Ла Лиге.
В матче 19-го тура с "Эйбаром" 31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.
"Горжусь тем, что достиг отметки в 400 голов, и надеюсь, что смогу забить еще больше.
Я не зацикливаюсь на рекордах или цифрах, а предпочитаю фокусироваться на повседневной работе.
Считаю, что каждая игра – это вызов. Мы должны выиграть, чтобы заработать три очка и побороться за титул Ла Лиги.
Я стараюсь помогать команде, но не только голами, а также голевыми передачами, участием в голевых атаках.
Ясно, что без помощи партнеров по команде было бы невозможно забить 400 мячей", – сказал Месси.
Sports.ru
В матче 19-го тура с "Эйбаром" 31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.
"Горжусь тем, что достиг отметки в 400 голов, и надеюсь, что смогу забить еще больше.
Я не зацикливаюсь на рекордах или цифрах, а предпочитаю фокусироваться на повседневной работе.
Считаю, что каждая игра – это вызов. Мы должны выиграть, чтобы заработать три очка и побороться за титул Ла Лиги.
Я стараюсь помогать команде, но не только голами, а также голевыми передачами, участием в голевых атаках.
Ясно, что без помощи партнеров по команде было бы невозможно забить 400 мячей", – сказал Месси.
Sports.ru
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