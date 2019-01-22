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Роналду сравнялся с Месси по количеству нереализованных пенальти

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду накануне не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура Серии А с "Кьево" (3:0).

Это 25-я неудачная попытка португальца забить с 11-метровой отметки. По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Стоит отметить, что аргентинец пробивал пенальти 108 раз в карьере, тогда как для Роналду это была 139 попытка.

Express
Теги: Серия А Ла Лига Месси Роналду Ювентус
Сегодня, 08:52
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