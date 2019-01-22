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Кевин-Принс Боатенг представлен в качестве игрока "Барселоны" (фото)

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг был сегодня представлен в качестве игрока "Барселоны".

За каталонский клуб ганец будет выступать под 19-м номером.

Кевин-Принс Боатенг представлен в качестве игрока "Барселоны" (фото)


Сени-гранатовые арендовали Боатенга до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.
Теги: Барселона Боатенг Ла Лига
Сегодня, 12:33
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:36)
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Барселона взяла его на перестраховку.поэтому ей и не нужно выкладывать много бабок.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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