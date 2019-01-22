Кевин-Принс Боатенг представлен в качестве игрока "Барселоны" (фото)

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг был сегодня представлен в качестве игрока "Барселоны".За каталонский клуб ганец будет выступать под 19-м номером.Сени-гранатовые арендовали Боатенга до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.