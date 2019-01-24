"Реал" намерен продать Иско, если тренером останется Солари

"Реал" готов расстаться с полузащитником Иско, который перестал попадать в состав мадридцев.Клуб продаст футболиста, если главным тренером мадридцев останется Сантьяго Солари, сообщает AS. По информации издания, сам Иско хотел бы и дальше выступать в команде, но не при аргентинском специалисте, с которым у игрока сложились плохие отношения.Сообщается, что на Иско претендуют "Манчестер Сити", "Интер", "Ювентус" и "ПСЖ".