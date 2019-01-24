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"Реал" намерен продать Иско, если тренером останется Солари

"Реал" готов расстаться с полузащитником Иско, который перестал попадать в состав мадридцев.

Клуб продаст футболиста, если главным тренером мадридцев останется Сантьяго Солари, сообщает AS. По информации издания, сам Иско хотел бы и дальше выступать в команде, но не при аргентинском специалисте, с которым у игрока сложились плохие отношения.

Сообщается, что на Иско претендуют "Манчестер Сити", "Интер", "Ювентус" и "ПСЖ".

"Бизнес-Online"
Теги: Реал Иско Солари Ла Лига
Сегодня, 22:17
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#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Сливочные вообще гонят. выгоните Солари. Как можно продать ИСКО???


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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