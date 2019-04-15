Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Эспаньол
Эйбар
Леганес
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Денис Черышев преодолел отметку в 100 матчей в Примере

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провел 100-й матч в рамках чемпионата Испании.

Юбилейной для российского хавбека стала вчерашняя игра против "Леванте".

Больше всего Черышев провел игр за "Вильярреал" (61). Затем идут "Валенсия" (33), "Севилья" (4) и "Реал" (2).
Теги: Черышев Денис Валенсия Ла Лига
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