Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Зинедин Зидан сообщил Иско, что не видит его в основе "Реала", но игрок готов остаться

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провёл личную встречу с полузащитником своей команды Иско, передает El Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.

По информации источника, в беседе наставник "сливочных" сообщил 27-летнему хавбеку, что не видит его в основном составе команды в следующем сезоне. Несмотря на это, футболист заявил, что готов продолжить выступления за "Королевский клуб".
Теги: Зидан Реал Иско
Сегодня, 08:28
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#1  Михаил Волков   (Сегодня, 08:51)
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 17.05.2019 [жалоба]
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