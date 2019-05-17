Зинедин Зидан сообщил Иско, что не видит его в основе "Реала", но игрок готов остаться

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провёл личную встречу с полузащитником своей команды Иско, передает El Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.По информации источника, в беседе наставник "сливочных" сообщил 27-летнему хавбеку, что не видит его в основном составе команды в следующем сезоне. Несмотря на это, футболист заявил, что готов продолжить выступления за "Королевский клуб".