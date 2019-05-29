Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт попал в сферу интересов "Реала", информирует Mundo Deportivo.Сообщается, что руководство клуба видит в талантливом голландце замену Серхио Рамосу, который уведомил клуб о своем желании покинуть клуб. Сумма трансфера 19-летнего де Лигта может составить 70 миллионов евро.