Роналд Куман не уйдет в "Барселону" в случае увольнения Вальверде

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед полуфинальным матчем Лиги наций против Англии опроверг все слухи о возможном уходе в "Барселону", информирует The Sun.Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года. Специалист выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год."Могу ли я возглавить "Барселону"? Это могло бы легко случиться, но я не стану главным тренером этой команды", - цитирует Кумана The Sun.