Роналд Куман не уйдет в "Барселону" в случае увольнения Вальверде

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед полуфинальным матчем Лиги наций против Англии опроверг все слухи о возможном уходе в "Барселону", информирует The Sun.

Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года. Специалист выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год.

"Могу ли я возглавить "Барселону"? Это могло бы легко случиться, но я не стану главным тренером этой команды", - цитирует Кумана The Sun.

"СЭ"
Теги: Куман Барселона Вальверде
Сегодня, 14:15
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