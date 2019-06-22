"Генк" согласился продать Малиновского в "Аталанту" за 15 млн евро

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский в ближайшее время станет футболистом "Аталанты", сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла на своём портале.

Невзирая на то что в СМИ прошла информация, что "Аталанта" вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в Италию, вероятно, состоится. Сумма трансфера составит € 15 млн.

Малиновский недавно заявил, что "Генк" нарушил имевшуюся между ними договорённость и отказывается продавать его в другой клуб.

"Чемпионат.сом"-
Теги: Генк Серия А Малиновский Аталанта Ла Лига
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