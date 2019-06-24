Хамес Родригес не может найти клуб

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал новости о своем будущем в клубе.Последние два сезона футболист выступал за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды."На данный момент ничего неизвестно. Я до сих пор не знаю, где проведу следующий сезон. Все зависит от "Реала". Зидан? Я никогда не обсуждал с ним возвращение в команду", – отмечает слова игрока RMC Sport.Недавно в СМИ появилась информации,что у хавбека конфликт с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.