Хамес Родригес не может найти клуб

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал новости о своем будущем в клубе.

Последние два сезона футболист выступал за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды.

"На данный момент ничего неизвестно. Я до сих пор не знаю, где проведу следующий сезон. Все зависит от "Реала". Зидан? Я никогда не обсуждал с ним возвращение в команду", – отмечает слова игрока RMC Sport.

Недавно в СМИ появилась информации,что у хавбека конфликт с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

"Газета.ру"
Теги: Родригес Реал Ла Лига
Сегодня, 21:27
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