"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью испанской олимпийской чемпионки Очоа

Мадридский "Реал" выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования родным и близким погибшей Бланки Фернандес Очоа. Испанка стала первой обладательницей олимпийской медали от Испании на зимних играх. Произошло это в 1992 году."Реал" глубоко сожалеет в связи со смертью Бланки Фернандес Очоа, олимпийской призерки и легенды испанского спорта. Клуб хочет выразить соболезнования родственникам и друзьям в связи с этой потерей, которая потрясла всех нас", — говорится в сообщении.Спортсменка пропала 24 августа. В течение трех дней Очоа искали в горной местности на севере Мадрида, но смогли найти только ее черный Мерседес.Сегодня, 4 сентября, тело было найдено. Очоа умерла ориентировочно 7-10 дней назад.