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Форвард "Реала" Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к игре с "Леганесом"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом" в чемпионате Испании, сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Бэйл восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией.

При этом 30-летний футболист не позволил "Королевскому клубу" публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.

Матч 11-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Леганесом" состоится 30 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бэйл провёл 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

"Чемпионат"


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Теги: Реал Бэйл Леганес Ла Лига
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