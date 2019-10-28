Нападающий "Реала" Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом" в чемпионате Испании, сообщает El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что Бэйл восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией.
При этом 30-летний футболист не позволил "Королевскому клубу" публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.
Матч 11-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Леганесом" состоится 30 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бэйл провёл 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
"Чемпионат"
Форвард "Реала" Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к игре с "Леганесом"
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