Бэйл и Хамес Родригес не помогут "Реалу" в матче с "Бетисом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выбрал 19 игроков, которые готовятся к матчу 12-го тура чемпионата Испании с "Бетисом".В заявку не попали Гарет Бэйл и Хамес Родригес, которые в течение недели не тренировались с командой. В то же время в строй вернулся Винисиус, пропустивший прошлую игру с "Леганесом" (5:0).Матч "Реал" — "Бетис" состоится в субботу в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.