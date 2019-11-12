"Барселона" и "ПСЖ" поборются за Джана

"Барселона" и "ПСЖ" проявляют интерес к немецкому полузащитнику "Ювентуса" Эмре Джану, утверждает Sport.es.По данным источника, испанский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Ювентус" оценивает хавбека в € 40-50 млн. Джан хочет сменить клуб, так как он обижен на "Ювентус", который не включил его в заявку на матчи Лиги чемпионов.Джан перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Ливерпуля" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.