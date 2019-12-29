Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста отклонил три предложения из MLS, сообщает Mundo Deportivo.
Среди американских клубов, заинтересованных в переходе 35-летнего полузащитника, были "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Кроме того, испанца хотел приобрести президент аргентинского "Эстудиантеса" Хуан Себастьян Верон, но и ему Иньеста отказал.
Хавбек хочет до конца отработать свой контракт с "Виссел Кобе", рассчитанный до 2021 года.
C 2018 года Иньеста провел в японском клубе 39 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
Sport24.ru
Иньеста отказался переходить в "Интер Майами" Бекхэма и "Эстудиантес" Верона
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