Иньеста отказался переходить в "Интер Майами" Бекхэма и "Эстудиантес" Верона

Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста отклонил три предложения из MLS, сообщает Mundo Deportivo.Среди американских клубов, заинтересованных в переходе 35-летнего полузащитника, были "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.Кроме того, испанца хотел приобрести президент аргентинского "Эстудиантеса" Хуан Себастьян Верон, но и ему Иньеста отказал.Хавбек хочет до конца отработать свой контракт с "Виссел Кобе", рассчитанный до 2021 года.C 2018 года Иньеста провел в японском клубе 39 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.