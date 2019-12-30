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"Атлетико" ведет переговоры с "Боруссией" о приобретении Алькасера

"Атлетико" хочет приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера.

По информации Marca, мадридцы уже вступили в переговоры с немецким клубом о переходе 26-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Сам футболит признался руководству "Боруссии", что хочет вернуться в Ла Лигу.

Алькасер перешел в "Боруссию" из "Барселоны" летом 2019 года за 21 миллион евро. В текущем сезоне форвард провел за желто-черных 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Sport24


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Теги: Атлетико Алькасер Боруссия Д Ла Лига Бундеслига
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М 17 35
3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
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18 Падерборн 17 12
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# Команда И О
1 Барселона 18 39
2 Реал Мадрид 18 37
3 Севилья 18 34
4 Атлетико  18 32
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе 18 30
...
20 Эспаньол 18 10
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