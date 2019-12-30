"Атлетико" ведет переговоры с "Боруссией" о приобретении Алькасера

"Атлетико" хочет приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера.По информации Marca, мадридцы уже вступили в переговоры с немецким клубом о переходе 26-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Сам футболит признался руководству "Боруссии", что хочет вернуться в Ла Лигу.Алькасер перешел в "Боруссию" из "Барселоны" летом 2019 года за 21 миллион евро. В текущем сезоне форвард провел за желто-черных 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.