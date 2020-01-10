Тренер "Малаги" - о видео с его половым органом: часто такие истории заканчиваются самоубийством

Главный тренер "Малаги" Виктор Санчес прокомментировал скандал со своим участием.В интернет утекло видео, на котором 43-летний специалист показывает свой половой орган. Предположительно, этот ролик был добыт из личной переписки тренера в мессенджере. Санчес утверждал, что стал жертвой преступления против личности. По его словам, злоумышленники шантажируют и вымогают у него деньги. "Малага" отстранила тренера от исполнения обязанностей на время расследования инцидента полицией."У меня осталось еще 300 сообщений, на которые я не успел ответить, не справляюсь. Люди выражают мне поддержку и симпатию. Никакой новой информации дать не могу, клуб меня отстранил. Не переживайте, когда мне дадут слово, все прояснится. Не сомневаюсь, что ситуация разрешится.Я стал жертвой вымогательства, это преступление против моей частной жизни. Но я достаточно смел, чтобы идти вперед. Для жертв, которые страдают от подобных преследований, такие истории часто заканчиваются самоубийством, отчасти из-за чрезмерного давления со стороны СМИ, которым недостает такта при рассмотрении такого рода ситуаций.Когда у меня будет возможность дать пресс-конференцию, все прояснится", — приводит слова Санчеса Marca.