Главный тренер "Малаги" Виктор Санчес прокомментировал скандал со своим участием.
В интернет утекло видео, на котором 43-летний специалист показывает свой половой орган. Предположительно, этот ролик был добыт из личной переписки тренера в мессенджере. Санчес утверждал, что стал жертвой преступления против личности. По его словам, злоумышленники шантажируют и вымогают у него деньги. "Малага" отстранила тренера от исполнения обязанностей на время расследования инцидента полицией.
"У меня осталось еще 300 сообщений, на которые я не успел ответить, не справляюсь. Люди выражают мне поддержку и симпатию. Никакой новой информации дать не могу, клуб меня отстранил. Не переживайте, когда мне дадут слово, все прояснится. Не сомневаюсь, что ситуация разрешится.
Я стал жертвой вымогательства, это преступление против моей частной жизни. Но я достаточно смел, чтобы идти вперед. Для жертв, которые страдают от подобных преследований, такие истории часто заканчиваются самоубийством, отчасти из-за чрезмерного давления со стороны СМИ, которым недостает такта при рассмотрении такого рода ситуаций.
Когда у меня будет возможность дать пресс-конференцию, все прояснится", — приводит слова Санчеса Marca.
Sport24
Тренер "Малаги" - о видео с его половым органом: часто такие истории заканчиваются самоубийством
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