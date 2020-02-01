Сетьен плачет, когда видит на тренировках Дембеле

Главный тренер испанской "Барселоны" Энрике Сетьен рассказал, что чувствует, когда видит на тренировках нападающего Усмана Дембеле.

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- Я ещё не общался с Дембеле. Как и всем футболистам, у него есть вещи, которые ему нужно улучшить. Но не забывайте, что Дембеле и многие другие футболисты "Барселоны" - ещё дети. Но они преданы футболу, я это вижу. На глаза наворачиваются слёзы, когда я смотрю, с каким упорством и интенсивностью работает на тренировках Дембеле. Я в полном восторге, - цитирует Сетьена Sport.es



22-летний Дембеле продолжает восстанавливаться после травмы полученной им в ноябре 2019 года. Он перешёл в "Барселону" в августе 2017 года из дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне француз провёл девять матчей за клуб в Ла Лиге и в Лиге чемпионов и отметился одним голом.