Четыре игрока "Эспаньола", заразившихся коронавирусом, выписаны из больницы

Четыре игрока "Эспаньола", у которых был выявлен коронавирус, выписаны из больницы и отправятся на домашний карантин, передает Marca.

Испанский клуб не стал называть фамилии футболистов, у которых было выявлено заболевание.

Ранее сообщалось, что среди игроков и персонала "Эспаньола" шесть случаев заражения.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты.


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Теги: Эспаньол Коронавирус
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