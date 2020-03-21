Четыре игрока "Эспаньола", заразившихся коронавирусом, выписаны из больницы

Четыре игрока "Эспаньола", у которых был выявлен коронавирус, выписаны из больницы и отправятся на домашний карантин, передает Marca.



Испанский клуб не стал называть фамилии футболистов, у которых было выявлено заболевание.



Ранее сообщалось, что среди игроков и персонала "Эспаньола" шесть случаев заражения.



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты.