"Шальке" хочет выкупить Тодибо у "Барселоны"

"Шальке-04" хочет выкупить защитника Жана-Клера Тодибо, находящегося в немецком клубе на правах аренды из "Барселоны".

Фото: schalke04.de

Как сообщает Bild, руководство гельзенкирхенцев довольно игрой 20-летнего французского защитник и хочет выкупить его у каталонского клуба за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов "Барселона" сможет получить в виде различных бонусов.



Жан-Клер Тодибо перешёл в "Шальке-04" в январе на правах аренды до конца сезона из "Барселоны". Аренда обошлась немецкому клубу в 1,5 миллиона евро.



В составе "Шальке" Тодибо провёл 7 матчей во всех турнирах.