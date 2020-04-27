Капелло: "Реал" - единственный клуб в Испании, который не будет разрушен пандемией



Бывший главный тренер " Реала " и сборной России Фабио Капелло считает, что мадридский клуб не пострадает от коронавируса.

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"Как по мне, "Реал" - единственный клуб в Испании, который не будет разрушен пандемией. "Барселона" и "Атлетико" сильно пострадают. На трансферном рынке будут большие изменения. Сейчас игрокам платят абсурдные деньги, но теперь вернемся к более рациональным суммам", — цитирует Капелло La Gazzetta Dello Sport.



Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.