"Как по мне, "Реал" - единственный клуб в Испании, который не будет разрушен пандемией. "Барселона" и "Атлетико" сильно пострадают. На трансферном рынке будут большие изменения. Сейчас игрокам платят абсурдные деньги, но теперь вернемся к более рациональным суммам", — цитирует Капелло La Gazzetta Dello Sport.
Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.
Капелло: "Реал" - единственный клуб в Испании, который не будет разрушен пандемией
Бывший главный тренер "Реала" и сборной России Фабио Капелло считает, что мадридский клуб не пострадает от коронавируса.
Фото: © Reuters
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