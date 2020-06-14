Тренер сборной Украины U-17: если Зидан возьмет Лунина в команду, то он сожрет Куртуа

Тренер сборной Украины до 17-ти лет Александр Петраков поделился мнением о вратаре мадридского " Реала " Андрее Лунине.

Фото: ФК "Реал"

- Если Зидан возьмёт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрёт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звёздного. Настолько отрабатывает, - сказал Петраков в видео YouTube-канала "ПРОФУТБОЛ".



Ранее сообщалось, что украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин станет вторым вратарем главной команды вместо Альфонса Ареоля.



До того, как испанский футбол был прерван из-за коронавируса, Лунин сумел зарекомендовать себя в Сегунде, где он выступает на правах аренды за "Овиедо" до конца текущего сезона. На его счету 9 матчей и одна игра без пропущенных голов.



Андрей Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, но играл за "сливочных" только в товарищеских матчах.