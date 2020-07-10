"Реал" забил "Алавесу" два безответных мяча и превзошел отметку в 500 голов при Зидане

Мадридский "Реал" в матче 35-го тура Ла Лиги одержал победу над "Алавесом" со счетом 2:0.

Фото: AFP

Счет во встрече открыл нападающий Карим Бензема с пенальти на 11-й минуте. Этот гол стал 500-сотым для "сливочных" при главном тренере Зинедине Зидане. Превысить эту отметку удалось уже во втором тайме. Удвоил преимущество хозяев Марко Асенсио и установил итоговый счет.



Французский тренер стал вторым в истории клуба по забитым мячам. До него "королевский клуб" был настолько результативен лишь при Мигеле Муньосе (605 матчей и 1226 голов). Эту информацию приводит AS.



В таблице "Реал" опережает "Барселону" на 4 очка за три тура до конца розыгрыша Ла Лиги.



Голы: Бензема, 11 (пен.), Асенсио, 50



"Реал Мадрид": Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Васкес, Модрич (Вальверде, 70), Каземиро (Диас, 90+4), Кроос, Родриго (Азар, 82), Асенсио (Жуниор, 70), Бензема (Иско, 82)



"Алавес": Роберто, Лагуардия, Химо (Агиррегабирия, 23), Марин, Эли, Мендес (Сайнс, 68), Фейса (Махмуд, 55), Камараса, Бёрк, Хоселу (Родригес, 69), Перес (Риоха, 55)



Предупреждения: Махмуд, 83