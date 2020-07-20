"У Неймара было очень большое предложение от "Реала". Но я пытался убедить его вернуться в "Барселону".
Только там он будет счастлив. Лишь в "Барселоне". Это было в первый и единственный раз, когда я пытался кого-то в чём-то убедить.
На месте Неймара я бы вернулся без раздумий. Все прекрасно знают, что он вместе с Месси может помочь "Барсе" стать вновь гигантами в Примере и Европе", - цитирует Алвеса Goal.com.
Дани Алвес: у Неймара было очень большое предложение от "Реала"
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес сообщил, что его соотечественник Неймар получил щедрое предложение от мадридского "Реала".
ФК "ПСЖ"
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