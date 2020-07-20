Дани Алвес: у Неймара было очень большое предложение от "Реала"

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес сообщил, что его соотечественник Неймар получил щедрое предложение от мадридского "Реала".
ФК "ПСЖ"
"У Неймара было очень большое предложение от "Реала". Но я пытался убедить его вернуться в "Барселону".

Только там он будет счастлив. Лишь в "Барселоне". Это было в первый и единственный раз, когда я пытался кого-то в чём-то убедить.

На месте Неймара я бы вернулся без раздумий. Все прекрасно знают, что он вместе с Месси может помочь "Барсе" стать вновь гигантами в Примере и Европе", - цитирует Алвеса Goal.com.


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Теги: ПСЖ Барселона Реал Дани Алвес Неймар
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