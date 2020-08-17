В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. При Энрике команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив чемпионство мадридскому "Реалу". В Кубке страны сине-гранатовые уступили "Атлетику" на стадии четвертьфинала. В Лиге чемпионов каталонцы также в 1/4 финала проиграли "Баварии" со счётом 2:8.
Вероятнее всего, команду возглавит главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. Сегодня, 17 августа, он провел переговоры с руководством каталонцев.
Источник: сайт "Барселоны"
Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен покинул клуб.
Фото: Reuters
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