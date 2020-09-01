Асенсио, который пропустил больше года, снова получил травму колена

Полузащитник мадридского " Реала " Марко Асенсио, который из-за травмы пропустил больше года, снова получил повреждение на тренировке в сборной Испании.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом. Обследование диагностировало у него отек. Футболисту предстоит лечение в расположении клуба.



Напомним, 3 и 6 сентября сборной Испании предстоит провести два матча в Лиге наций - с Германией и Украиной.



В минувшем сезоне Асенсио провел всего 9 матчей в Ла Лиге, забил три гола и отдал одну голевую передачу.



Источник: Marca