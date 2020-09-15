Согласно протоколу по борьбе с COVID-19 в случае приезда в новую страну человек должен отправиться на двухнедельный карантин. В случае с Месси, чтобы в итоге сыграть за сборную, ему придется вылететь в Аргентину за две недели до старта квалификации.
Таким образом, аргентинец может пропустить матчи с "Вильярреалом", "Сельтой" и "Севильей".
8 октября сборная Аргентины встретится с Эквадором, а 13 - с Боливией.
Источник: Mundo Deportivo
Месси может пропустить первые туры чемпионата Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить первые встречи в чемпионате Испании, если уедет в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
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