Месси может пропустить первые туры чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить первые встречи в чемпионате Испании, если уедет в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022.

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Согласно протоколу по борьбе с COVID-19 в случае приезда в новую страну человек должен отправиться на двухнедельный карантин. В случае с Месси, чтобы в итоге сыграть за сборную, ему придется вылететь в Аргентину за две недели до старта квалификации.



Таким образом, аргентинец может пропустить матчи с "Вильярреалом", "Сельтой" и "Севильей".



8 октября сборная Аргентины встретится с Эквадором, а 13 - с Боливией.



Источник: Mundo Deportivo