"У меня нет никаких жалоб или сомнений в его самоотдаче. В данный момент его игра могла бы быть лучше. Лионель счастлив, хочет играть и быть капитаном команды", — передает слова Кумана BBC.
В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги 33-летний аргентинец принял участие в 4-х матчах, в которых забил 1 гол с пенальти и сделал 1 результативную передачу.
Куман заявил, что Месси мог бы играть лучше
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
Фото: ФК "Барселона"
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