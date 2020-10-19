Куман заявил, что Месси мог бы играть лучше

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

Фото: ФК "Барселона"

"У меня нет никаких жалоб или сомнений в его самоотдаче. В данный момент его игра могла бы быть лучше. Лионель счастлив, хочет играть и быть капитаном команды", — передает слова Кумана BBC.



В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги 33-летний аргентинец принял участие в 4-х матчах, в которых забил 1 гол с пенальти и сделал 1 результативную передачу.