Как сообщает источник, ситуацией готов воспользоваться "Манчестер Сити", которому не удалось подписать аргентинца в минувшее трансферное окно.
Несмотря на отставку Хосепа Бартомеу с поста президента клуба, Месси не уверен, что "Барселона" способна на большие победы с нынешним составом. Окончательное решение о своем будущем Лионель примет после президентских выборов.
Источник: Cuatro
Месси не исключает уход из "Барселоны", несмотря на отставку Бартомеу
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему рассматривает вариант ухода из каталонского клуба следующим летом.
Фото: ФК "Барселона"
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