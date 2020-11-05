Месси не исключает уход из "Барселоны", несмотря на отставку Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему рассматривает вариант ухода из каталонского клуба следующим летом.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает источник, ситуацией готов воспользоваться "Манчестер Сити", которому не удалось подписать аргентинца в минувшее трансферное окно.

Несмотря на отставку Хосепа Бартомеу с поста президента клуба, Месси не уверен, что "Барселона" способна на большие победы с нынешним составом. Окончательное решение о своем будущем Лионель примет после президентских выборов.

Источник: Cuatro

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Теги: Месси Барселона Бартомеу
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