Месси не исключает уход из "Барселоны", несмотря на отставку Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему рассматривает вариант ухода из каталонского клуба следующим летом.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает источник, ситуацией готов воспользоваться "Манчестер Сити", которому не удалось подписать аргентинца в минувшее трансферное окно.



Несмотря на отставку Хосепа Бартомеу с поста президента клуба, Месси не уверен, что "Барселона" способна на большие победы с нынешним составом. Окончательное решение о своем будущем Лионель примет после президентских выборов.



Источник: Cuatro