Холанд и Камавинга зимой могут перебраться в "Реал"

Главный тренер мадридского " Реала " Зинедин Зидан планирует зимой усилить команду.

Фото: ФК "Боруссия Д"

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" попытается приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и центрального полузащитника французского "Ренна" Эдуардо Камавингу.



По информации источника, за Холанда "сливочные" готовы заплатить 75 миллионов евро и отдать в аренду нападающего Луку Йовича. За Камавингу "Ренн" планирует выручить 60 миллионов евро.



Норвежец Холанд в текущем сезоне провел 11 матчей за "Боруссию", забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи. 18-летний Камавинга в составе "Ренна" в девяти проведенных матчах отметился одним голом и одной голевой передачей.



Источник: RTVE