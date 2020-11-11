В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" попытается приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и центрального полузащитника французского "Ренна" Эдуардо Камавингу.
По информации источника, за Холанда "сливочные" готовы заплатить 75 миллионов евро и отдать в аренду нападающего Луку Йовича. За Камавингу "Ренн" планирует выручить 60 миллионов евро.
Норвежец Холанд в текущем сезоне провел 11 матчей за "Боруссию", забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи. 18-летний Камавинга в составе "Ренна" в девяти проведенных матчах отметился одним голом и одной голевой передачей.
Источник: RTVE
Холанд и Камавинга зимой могут перебраться в "Реал"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан планирует зимой усилить команду.
Фото: ФК "Боруссия Д"
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