Как сообщает источник, футболисты положительно оценивают поведение специалиста, однако игровой стиль команды воспринимается неоднозначно.
Напомним, что при Кумане "Барселона" стала играть по схеме 4-2-3-1, а до этого долгие годы использовала расстановку 4-3-3. Отмечается, что несмотря на попытки футболистов и сотрудников каталонского клуба убедить тренера вернуться к привычной игровой модели, Куман не настроен на отход от идей, с которыми пришел в команду.
Источник: Diario Sport
Игроки "Барселоны" недовольны тактикой Кумана
У ряда игроков "Барселоны" вызывают недовольство тактические решения их наставника Рональда Кумана.
Фото: ФК "Барселона"
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