Игроки "Барселоны" недовольны тактикой Кумана

У ряда игроков "Барселоны" вызывают недовольство тактические решения их наставника Рональда Кумана.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает источник, футболисты положительно оценивают поведение специалиста, однако игровой стиль команды воспринимается неоднозначно.



Напомним, что при Кумане "Барселона" стала играть по схеме 4-2-3-1, а до этого долгие годы использовала расстановку 4-3-3. Отмечается, что несмотря на попытки футболистов и сотрудников каталонского клуба убедить тренера вернуться к привычной игровой модели, Куман не настроен на отход от идей, с которыми пришел в команду.



Источник: Diario Sport