"Денису нравится в "Валенсии". Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается.
Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне испанской Примеры Черышев принял участие в 11-и матчах, отметившись в них двумя результативными передачами.
Напомним, что контракт 30-летнего хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.
"Валенсия" после 18-и туров испанского чемпионата занимает 14-е место, имея в своем активе 19 очков.
Агент Черышева прокомментировал информацию о возможном уходе Дениса из "Валенсии"
Агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: ФК "Валенсия"
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