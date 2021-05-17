Напомним, ранее сообщалось, что Пиняев вскоре может перейти в "Барселону". По данным СМИ, если 16-летний форвард заключит контракт с "Барсой", вероятно, он отправится в "Химки" и будет выступать за подмосковную команду на правах аренды.
Савченко заявил, что пока рано говорить об уходе Пиняева из "Чертаново". По его словам, на клуб никто не выходил с предложением насчет трансфера игрока.
"Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договоренностях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в "Инстаграме", то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушел в отпуск", - сказал Савченко.
Источник: Чемпионат
Источник: Пиняев может подписать контракт с "Барселоной", на игрока также претендует "Зенит"
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В "Чертаново" прокомментировали информацию о возможном переходе Пиняева в "Барселону"
Директор "Чертаново" Илья Савченко прокомментировал информацию о потенциальном уходе форварда Сергея Пиняева из клуба.
Фото: Instagram Сергея Пиняева
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