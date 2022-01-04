"Барселона" теряет терпение по Умтити. Защитник отклоняет все предложения от клубов не из ЛЧ

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжает отказываться от вариантов ухода из клуба.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, летом Умтити отклонил 5 предложений от других клубов и попросил руководство клуба дать ему еще один шанс закрепиться в "Барселону". Полгода спустя он не смог пробиться в основу клуба, но продолжает отказывать другим клубам, поскольку они не играют в Лиге чемпионов. Боссы каталонцев теряют терпение, так как уверены, что предложений, устраивающих француза, не поступит.



Умтити перебрался в "Барселону" в 2016-м году из "Лиона". За защитника тогда заплатили около 25 млн евро. С того момента Умтити получил более 10 травм и пропустил около 80 матчей клуба.



В нынешнем сезоне за счету 28-летнего француза всего 1 матч в Ла Лиге. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 2 млн евро. С 2018-го года она упала в 35 раз.



Источник: Diario Sport