Как сообщают СМИ, Жорже Мендеш, представляющий интересы 37-летнего португальца Криштиану Роналду пытался устроить своего клиента в мадридский "Реал". Агент связывался с боссами "королевского" клуба, но "сливочные" приняли решение не предлагать контракт Криштиану. Также, несмотря на то, что "МЮ" хотел взять часть зарплаты игрока на себя, от подписания Роналду отказались другие топ-клубы.
Криштиану Роналду летом прошлого года намеревался покинуть "МЮ" и перебраться в клуб, который участвует в ЛЧ. Футболист пропустил сборы "красных дьяволов", но не смог найти себе новую команду. Наставник манчестерского коллектива Эри Тен Хаг в этом сезоне чаще оставлял португальца на скамейке запасных. Форвард сыграл в 16 матчах за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассистентских действия. В ноябре Роналду покинул "МЮ" и сейчас защищает цвета "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.
Источник: The Athletic
The Athletic: агент Роналду летом работал над трансфером в "Реал". Мадридский клуб не стал делать предложение Криштиану
Криштиану Роналду хотел летом вернуться в мадридский "Реал".
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