"Осасуна" сыграла вничью с "Атлетиком" и вышла в финал Кубка Испании

"Осасуна" и "Атлетик" забили друг другу по голу в ответной встрече 1/2 финала.

Фото: соц.сети "Осасуны"

В первом поединке "Осасуна" обыграла "Атлетик" со счетом 1:0 благодаря голу марокканского форварда Абде Эззалзули, поэтому баскам было необходимо забивать. На 33-й минуте ганский форвард дружины Эрнесто Вальверде Иньяки Уильямс сумел поразить ворота гостей и сравнял счет по сумме двух матчей. 90 минут игры так и завершились со счетом 1:0 в пользу баскского клуба. Встреча перетекла в овертайм, в котором "Осасуне" удалось установить равенство на табло. На 116-й минуте отличился испанский защитник Пабло Ибаньес.



Таким образом, счет по сумме двух матчей стал 2:1 в пользу "Осасуны", что позволило ей выйти в финал Кубка. Где ее соперником станет кто-то из пары "Барселона" – "Реал".