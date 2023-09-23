– Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с "Валенсией".
Ранее стало известно о том, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян заболел. Из-за этого российский футболист пропустит матч шестого тура чемпионата Испании с "Хетафе", который пройдет 24 сентября.
В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в трех матчах "Реала Сосьедад". Он не сумел отличиться баллами за результативность.
Источник: "Чемпионат"
Пресс-служба "Реала Сосьедад": ожидаем, что Захарян будет готов к игре с "Валенсией"
Пресс-служба "Реала Сосьедад" рассказала о том, когда российский полузащитник Арсен Захарян может вернуться на поле.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"